Holnaptól Gombaszög!

Vége az izgatott várakozásnak, holnap ugyanis kezdetét veszi a legnagyobb szlovákiai magyar szabadegyetem és fesztivál, a Gombaszögi Nyári Tábor. A programot böngészve kitűnik, hogy politika, közélet, kultúra, irodalom, zene, mind-mind egyforma hangsúlyt kapott az idei évben is.

Nem csak a sokat várt MKP-HÍD kerekasztal beszélgetés ígérkezik izgalmasnak Gombaszögön. A táborba érkezik az Igen, tessék! elnevezésű, erdélyi civil mozgalom néhány aktivistája, akik a hazai Kétnyelvű Dél-Szlovákia tagjaival tárgyalják meg a kétnyelvűség alakulását a határon túli régiókban, érintve a kétnyelvű táblák és feliratok kérdéseit is.

A Komáromi Szalon szervezésében Munk Veronika és Sánta Szilárd Kéjutca - magyar szex euróért (magyar szexmunkások Németországban) címen tart előadást.

Kulturális eseményből sem lesz hiány. A táborban felépült PajtaSzínház vendégül látja többek között Bandor Évát és Olasz Istvánt, akik a SZER+ELEM+EZ? elnevezésű versösszeállításukat adják elő, valamint Jordán Tamást is, aki József Attila: Szabad ötletek jegyzéke című darabját mutatja be.

Az irodalmi sátorban találkozhatunk Grecsó Krisztiánnal és Simon Mártonnal, akik felolvasásokat is tartanak, valamint bemutatásra kerül Ötvös Anna: Lola könyve – Kassától Márai Sándorig című kötete is. Ugyanitt Durica Katarina mesél kelet-afrikai útjáról és tavaly megjelent Szlovákul szeretni című regényéről.

A legkisebbeket megszólító Gombaoviban minden délután Mesél a bolygó a kicsiknek és mindenkinek, akiben ott toporzékol a gyermek. A TANDEM sátorban minden nap önismereti workshopokat tartanak, valamint élménybeszámolókat hallhatunk az világot bejárt utazóktól. Pénteken pedig Pál Ferenc Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig címen tartja meg előadását 18:00-tól.

A tábor nyitónapján, azaz július 11-én kerül átadásra Tompa Mihály újrafaragott szobra, amelyet a kassai Éliás Ádám szobrászművész készített el a költő születésének 200. és a reformáció 500. Évfordulójának alkalmából. Az alkotás az eredeti gránit talapzatra kerül és a gombaszögi völgyben kap helyet. A szobor újrafaragását és felállítását közadakozásból finanszírozzák, ezért a szervezők szívesen fogadják a támogatókat. Annál is inkább megéri hozzájárulni a projekthez, mert az adományozók nevei, tucatnyi kordokumentummal egyetemben, mind bekerülnek egy időkapszulába, amelyet a szobor átadásakor betonoznak be egy a talapzatban elhelyezett csőbe. Ezek mellett téglajegyek megvásárlásával, valamint utalással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez.

A szervezők idén sem feledkeznek meg a gömöri lakosokról: a szombati Gömöri napra minden helyi lakos szimbolikus egy euróért válthat napijegyet. A többi napra szóló napijegyek, illetve sátorjegyek a helyszínen megvásárolhatóak.

További információt a www.gombaszog.sk honlapon találnak az érdeklődők.

(gnyt, szh)