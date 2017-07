Hoppá, félreértettük: nem is szánták azoknak az állami milliókat, akik már eddig is letettek valamit az asztalra

Mint arról korábban részletesebben is beszámoltunk, több olyan cég is milliós nagyságrendű állami támogatáshoz jutott a kutatás-fejlesztési csomagból, amelynek csak azután került be tevékenységi körébe a kutatás-fejlesztés, hogy arra pénzt lehetett kérni, azt megelőzően pedig csak néhány ezer eurós éves bevétellel rendelkeztek. Szóval jól ki lettek tömve. Ezzel egy időben például több egyetem sem kapott pénzt kutatás-fejlesztési projektekre.

Peter Plavčan (SNS) oktatásügyi minisztert többen bírálták a jóváhagyott összegekért. Az ellenzéki Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) pedig rámutatott arra is, hogy műszaki jellegű projekteket a kijelölt bizottságban például egy orvos és egy angol tanár is elbírált.

A kritikákra válaszolandó a miniszter sajtótájékoztatót hívott össze szerdára, de nem mondott tulajdonképpen semmi újat. Sőt!

Azt közölte, hogy a kiosztott pénzeszközök ügyében vizsgálat folyik, többek között az Állami Számvevőszék is vizsgálódik. Ő maga védelmébe vette az eljárást, mely során több tapasztalatlan cég is több millió euróhoz jutott.

"A felhívás nem arról szólt, hogy azok jussanak pénzeszközökhöz, akik a múltban már kutatást folytattak"

- jegyezte meg, hozzátéve, fontos megnézni, hogy az egyes cégek mennyi bejegyzett szabadalommal rendelkeznek.

Mikor erre az egyik újságíró visszakérdezett, hogy például a 14 ezer eurós éves forgalommal rendelkező egyik cég mennyi szabadalommal rendelkezik, nem tudott válaszolni.

Azzal védekezett, hogy a pályázat feltételeit még 2015-ben hagyták jóvá, akkor pedig senki nem tiltakozott. Igaz, akkor még smeres volt az oktatásügyi miniszter.

Miután elmondta, ami szeretett volna, Plavčan két újságírói kérdésre válaszolt, majd lelépett. Szóvivője, Ivana Skokanová azonban nem tudta megmondani elsőre, mi az a halaszthatatlan program, amelyre el kellett sietnie. Egy órával később azt nyilatkozta, hogy a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos egyeztetésekről van szó.

