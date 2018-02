Horgászgyűlés tisztújítással és petícióval

A vendégek soraiban ott volt Tomanovics Attila a horgászszövetség zsolnai központjából, dunaszerdahelyi és bősi alapszervezeti küldöttek, Lojkovič Sámuel polgármester, Polák László, Ekecs-Apácaszakállas polgármestere, megyei képviselő.

Az elnöki beszámolóban Berecz György – aki a vezetőségi tagok többségéhez hasonlóan 2006-tól tölti be ezt a posztot – a szervezeti élet számos területére kitért, ahol sikereket könyvelhetnek el, és ahol kevésbé jó eredményekkel dicsekedhetnek minden igyekezetük ellenére. Örvendetes például, hogy nehéz anyagi helyzetből sikerült kihúzni a szervezetet (ha a sajátjuk lehetne úgymond a horgászház, a megtakarított pénzükből még fel is tudnák újítani), továbbá, hogy az utóbbi négy évben 650-ről 767-re nőtt a taglétszám, hogy a korántsem szerény haltelepítési tervet minden évben teljesítették, sikerült folyamatosan megrendezni az ifjak és a felnőttek horgászversenyét, a szponzorok támogatásának is köszönhetőn.



Berecz György beszámolója

Ugyanakkor csökken az önkéntes munkát vállalók száma, a vizeknél „egyre sűrűbbek a kihágások, több a szabálysértő, többen engedély nélkül horgásznak”, pedig Berecz György szerint jó az együttműködés a rendőrséggel és más szervezetekkel. A vízpartok takarításáról szintén pozitívan szólt, megjegyezve azonban, hogy a turisták rengeteg szemetet hagynak maguk után, nem ritkán elhasznált higiéniai termékeket. Régóta sürgető feladat már, hogy a törvényhozás hatékonyabban foglalkozzon a vízvédelemmel, a halgazdálkodással, beleértve az őshonos halakat is. Ezért is született petíció e tárgykörben, mely dokumentumot ott a helyszínen írták alá a jelenlévők. Itt mondjuk el, hogy az ezúttal rövidebb, de hasznos, nyugodt hangnemben folyó vitában is érintették ezeket a kérdéseket, köztük az alapszervezetek nem létező jogalanyiságának problémakörét. Amíg ezeket nem sikerül megoldani, tisztázni, addig az ismétlődő kisebb-nagyobb konfliktusok forrását sem megszüntetni, illetve a jó ötleteket megvalósítani.

Méhes Roland halászgazda részletesen ismertette a tavaly tavaszi és őszi haltelepítést, melynek bőséges számsora közül említsük csak meg, hogy összesen 120 mázsa pontyot telepítettek az ekecsi úti kavicsgödörbe 20 mázsa dévérrel, továbbá a balonyi bányatóba, de a Tiszotába is, sőt többféle kishallal még a csallóközi kanálisokba is jutott. És jut majd az idén is, legalábbis ez a terv. Melyet a 117 leadott érvényes szavazat, vagyis a választások eredményeként a régi-új kilenctagú vezetőség fog teljesíteni, valószínű, továbbra is Berecz György elnökkel az élen, ez a héten dől el.



(bodnár gy.)