Horgászverseny szülőkkel, nagyszülőkkel – és hepehupával

Az érdeklődés ezúttal elmaradt még a tavalyi szinttől is, sőt emlékezetünk szerint a korábbi évek viszonylatában negatív csúcs született: most mindössze 15-en jelentkeztek a versenybe 1 euró jelképes „nevezési díj” ellenében. Pedig a vezetőség ezúttal sem tett kevesebbet, mint az előző esztendőkben, a szponzorok révén tizenegy díj várt a legtöbb halat kifogó, azaz pontot szerző versenyzőkre.

1 centiméter 1 pontot ért ezen a versenyen is, így sok tucat apró keszeggel akár több pontyot vagy más nagyobb halat úgymond meg lehetett előzni. A szervezők gondoskodtak a frissítőkről, a szülők, nagyszülők, akik a gyerekeket elkísérték, frissen sült kolbászt vásárolhattak.

A fogás szempontjából pedig nem mellékes, hogy a tavaszi haltelepítés során a Tiszotába 10 mázsa pontyot tettek.

Mintegy kis kitérőként, mindezzel szemben ugyanakkor aligha tévédünk, amikor azt állítjuk, a két évtizede felerősödött demográfiai krízis szintén közrejátszik itt is, mint az iskolákban például, vagyis hogy egyre kevesebb a gyerek. Másrészt nehezítő körülmény: eme festői szépségű tóhoz olyan határi utakon lehet csak eljutni, melyekbe a mezőgazdasági gépek árkokat, gödröket vájnak, s ezeken még száraz időben is nehéz személykocsival átvergődni. Ha meg lóg az eső lába, mint ezúttal is történt, a legszenvedélyesebb horgász is meggondolja, hogy elinduljon-e. Állítólag történtek már lépések, legalábbis a megbeszélések szintjén, a horgászszervezet és a mezőgazdák között, miként lehetne javítani a „tiszotai útviszonyokon”, az elmúlt években itt-ott szórtak is le cseréptörmeléket, de mintha semmit, elnyelte a föld. A határi út mintha senki útja lenne.

Ami magát a versenyt illeti, időnként szemerkélő esőben, nyugodt vizen folyt, nyugodt körülmények között, többféle módszerrel, technikával, felszereléssel, és a csalik között is megtalálható volt a csontitól a kukoricáig minden, mint a múlt vasárnap a felnőttek versenye során.

Zárásként íme a végeredmény: 1. Bugár Dávid (983 pont). 2. Tóth Áron (952), 3. Klacián Kristóf (793). A legnagyobb halért, egy 55 cm-es pontyért járó díjat szintén Klacián Kristóf vihette haza.

(bodnár gy.)