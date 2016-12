Hosszú Katinka amerikai kém, fúrja a magyar olimpiát is…!

"KATINKA - TÁMADÁS A MAGYAR SPORT ELLEN

Hosszú Katinka remekül szerepelt a rövidpályás világbajnokságon, igaz, az NB II színvonalú versenyen a sportág legjobbjai nem indultak. Katinka a váltóban nem vállalta a magyar színek képviseletét (ezért a csapat kénytelen volt visszalépni), azt viszont bevallotta, hogy lelkiismeret furdalása van, mert társait cserbenhagyta, ám mégsem kért bocsánatot tőlük, a sportszerető emberektől.

Az úszósport felbolydult, a felheccelt versenyzők követeléseket fogalmaznak meg, az ügy mögött sokan Katinka amerikai férjét vélik felfedezni. Mr. Tusup jól tudja, ha zavart kelt a sportágban, s a jövő évi budapesti világbajnokságon gondok akadnak, akkor Los Angelesnek jelentősen megnőnek az esélyei a 2024-es Olimpia megrendezésére.

Az agresszív amerikai politika most már a sporton keresztül is támadja Magyarországot, Európát. Jó lenne, ha úszóink belátnák - és átlátnának a szitán - hogy a felfordulás nekik árthat a legjobban. Vágyuk, hogy magyar közönség előtt versenyezhessenek elúszhat, elmaradhat a siker, s vele együtt minden követelésük. A versenyzők működjenek együtt a szövetség vezetőivel, a budapesti VB sikere érdekében! Aki pedig erre nem hajlandó: elmehet például Amerikába, ott is versenyezhet magyar színekben - nem tartjuk vissza!"

Kik ezek hülyék?

Ők voltak, akik

Nobel-békedíjat követeltek Vlagyimir Putyinnak.

Kiálltak a Krím-félsziget megszállása és a paksi bővítés mellett.

Felszólították Hosszú Katinkát, hogy ússzon, ne politizáljon.

mti/444

http://444.hu/2016/12/26/hosszu-katinka-es-shane-tusup-celja-a-magyar-olimpiai-terv-megdontese-los-angeles-javara