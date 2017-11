Hulladékból autóalkatrész? Ez a terv Szlovákiában!

Ebből az is kiderült, hogy ha a szlovák gazdaság képes volna kevesebb anyag felhasználásával „többet” termelni, az segítene a környezetnek és csökkenne a nyersanyag-behozataltól való függőségünk is. A tanulmány eredményei képezik az autóipar és a körkörös gazdaság kapcsolatára irányuló, a Driving Towards Circularity - A körkörös gazdaság felé vezető út című, ma kezdődött kétnapos konferencia tárgyát.

"Mivel a szlovák gazdaság kulcsfontosságú árucikkek importjától függ, elengedhetetlen a gazdaság jelenlegi, elsősorban a nyersanyagok feldolgozásán alapuló, lineáris modelljéről áttérni a környezetbarát, ún. körkörös gazdaságra"

- mondta Norbert Kurilla környezetvédelmi államtitkár. Szerinte az út a fel nem használt termékek újrafeldolgozásán keresztül vezet, melyek így nem válnak hulladékká, hanem visszakerülnek termelési folyamatba.

„Túl keveset reciklálunk és nagy mennyiségű hulladékot tárolunk lerakókon. Éppen ennek a hulladéknak egy részét lehetne felhasználni például az autóiparban alkatrészek gyártására”

– tette hozzá az államtitkár.

Azt is elmondta, hogy a környezetvédelmi tárca politikája is tükrözi a tanulmány következtetéseit. Példaként említette a hulladéktörvény módosításának első pozitív eredményeit, mint az újrahasznosítás arányának növekedése. „Módosítani akarjuk a hulladék lerakókon való tárolásáért fizetendő illeték összegét, amivel ugyancsak arra akarjuk ösztönözni az embereket, hogy osztályozzák a hulladékot, majd pedig újra használják fel” - zárta Kurilla.

A körforgásos gazdaságra való áttéréssel foglalkozó konferencián mintegy 200 szakember vesz részt a világ 15 országából, köztük neves autóipari szakértők, az Európai Unió és a pénzügyi szektor, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetének képviselői, többek között Csehországból, Szlovéniából, Hollandiából, Dániából, Olaszországból, Norvégiából.

