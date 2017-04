Huszonöt év után új albummal jelentkezik Roger Waters

Az Is This The Life We Really Want? című album csupa új dallal június 2-án jelenik meg - jelentette be csütörtökön a Sony Music.

A 73 éves popzenész az album összes dalát maga komponálta, ez a 4. szólólemeze. A csípős politikai és társadalmi állásfoglalásairól ismert Waters azt mondta, hogy új lemeze "napjaink bizonytalan és nyugtalan világát tükrözi".

A lemez producere a korábban a Radioheaddel, Paul McCartneyval, Beckkel és a U2-val is dolgozó Nigel Godrich.

Waters május 26-án US Them címmel átfogó észak-amerikai turnéra indul.

