Idén már 89 szifiliszest regirsztráltak Tőketerebes környékén

„Az újabb szifiliszes megbetegedések száma az év elejétől 89-re tehető” – mondta az elöljáró az újságíróknak azzal, hogy az esetek egyharmadában gyermekekről van szó. Azt is elmondta, hogy 2018. február 26. és május 16. között 80-an fejezték be a kezelés első fázisát, 79-en pedig a második kezelést is végigcsinálták. „Összesen 159 gyógykezelésről van szó” – állapította meg Petrovič.

A szifiliszjárvány elsősorban a tőketerebesi romatelepet érinti. Mivel a felnőtteken kívül gyermekek is vannak a betegek között, az egész családot ki szokták vizsgálni.

„Úgy gondolom, hogy az érintettek hozzáállása jó, a szakmai szempontokat teljesítjük, ami pozitívum. De természetesen problémát okoznak azok a körülmények, amelyek közt ez a 3,5 ezer ember él az Ivan Krasko utcában és ennek vonzáskörzetében” – állapította meg az elöljáró. Általános javulásról nem beszélhetünk a járvány megfékezése kapcsán, mert az adott közösségben továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy ha valaki meggyógyul, néhány hónap alatt újra elkapja a betegséget.

A válságstáb először február 5-én ült össze. A csoport a városi hivatal, a regionális közegészségügyi hivatal, a kórház, a rendőrség és a munkaügyi hivatal tagjaiból állt össze. A céljuk, hogy koordinálják a járvány megfékezésével kapcsolatos tevékenységeket.

