Idén is többet fizetünk a mindennapi élelmiszerekért

A statisztikák szerint tavaly az Európai Unión belül Szlovákiában emelkedett legnagyobb ütemben az élelmiszer ára. „A világpiac mezőgazdasági nyersanyagainak árváltozása nálunk befolyásolja az élelmiszerek árának alakulását. Ez attól is lehet, hogy Szlovákiában pozitívan alakul a gazdaság, relatívan alacsony a a munkanélküliség, a fizetések emelkednek, ez pedig növeli az emberek vásárlóerejét” – magyarázta Eva Sádovská, a Szlovák Gazdaszövetség elemzője.

A múltban sosem volt ilyen gyakran szó az élelmiszerek árának emelkedését érintő krízisről. Az utóbbi hónapokban a tojás ára emelkedett a legnagyobb mértékben.

„Ennek oka a Hollandiát érintő szennyezett tojások körüli botrány lehet. Mivel Európában éppen Hollandia a legnagyobb beszállító ezen a területen, a piacon hirtelen hiánycikk lett a tojás, ezért az ára is felkúszott” – mondta Lucia Dovalová, a Posta Bank elemzője.

Jelentős drágulást észlelhetünk a vaj, a tej, valamint az összes tejtermék esetében is. Sádovská szerint az elmúlt években a tej többletnek számított a piacon, ami ahhoz vezetett, hogy számos tejfarmot be kellett zárni. Ez azt eredményezte, hogy kevés a tejcsarnokok száma, és ha növekszik az érdeklődés a tej iránt, úgy a belőle készült termékek ára is növekszik.

Az erős tavaszi fagyok és az azokat követő extrém hőségek a gyümölcsök drágulását eredményezik – ez főként az alma árán látszik meg, de a narancs, a mandarin és a banán is többe kerül. A hústermékeknél a sertéshúsért kell többet fizetni. Kisebb öröm, hogy a pékáruk és a burgonya ára nem sokat emelkedett.

Az élelmiszerek drágulását minden bizonnyal az elkövetkező időben sem kerülhetjük el. „A számításaink szerint a következő hónapokban növekedni fog az élelmiszerek ára, a vaj, a tojás és a tejtermékek esetében azonban nem várható jelentős változás. Az árak előreláthatólag nyáron stabilizálódhatnak – bár ez nagyban függ az időjárástól és a kártevők jelenlététől” – tette hozzá Dovalová.

