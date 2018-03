IDŐJÁRÁS: Az egész ország területén szükség lesz esernyőre

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az ég, csak helyenként csökkenhet a felhőzet. Ellvétve, de leginkább az ország nyugati részén kell csapadékra számítani, 1000 méteres magasságban havazhat is. Köd is kialakulhat. Északon ónos eső is eshet. Éjjel +3 és -2, Nyugat-Szlovákia déli részén 5 fok várható. Gyenge, Nyugat-Szlovákia déli részén délkeleti szél fog fújni, aminek erőssége helyenként elérheti az 55 km/órát.

PÉNTEK: Marad a borongós idő, sok helyen csapadékra kell számítani, 1000 méteres magasságban pedig havazásra. Északon továbbra is várható ónos eső. A hőmérséklet 3 és 8 fok körüli lesz, délkeleten valamivel enyhébb időre, 10 fokra lehet számítani. A hegyekben -2 fok várható. Marad a délkeleti szél (20 km/óra), délnyugaton akár 55 km/óra erősségű is lehet. Közép-Szlovákiában gyenge lesz a légmozgás. Délután délnyugaton nyugati szél várható (20 km/óra).



shmu.sk/para