IDŐJÁRÁS: Éjjel megint havazni fog, vasárnap meg megint elolvad

ÉJSZAKA:

Havazással egybekötött enyhülés jön. Estére vagy az éjszaka folyamán fokozatosan egyre több helyen várható havazás, hószállingózás. Közben a hőmérséklet 0 és -5 fok közé esik vissza, a légmozgás pedig nem lesz túl erős.

VASÁRNAP:

Eleinte még mindenhol borús lesz az idő, később azonban helyenként felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet is emelkedésnek indul, több helyen a 4-5 fokot is elérheti, így a hómennyiség, ami éjszaka lehull, könnyen el is olvadhat a hét utolsó napján. Felerősödik viszont az északi szél, és a széllökések erőssége helyenként a 45 km/órát is elérheti.

(SHMU)