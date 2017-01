IDŐJÁRÁS: Éjszaka kemény mínuszok, nappal havazás jöhet

ÉJSZAKA:

Eleinte derült lesz az égbolt, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Továbbra is marad az extrém hideg. Az éjszakai és hajnali órákban akár -30 Celsius-fok is lehet a hegyvidékeken, ami miatt a meteorológiai szolgálat a kiszabható legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adott ki egészen vasárnap reggelig. Az ország délnyugati részén -10-től -15 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Kissé csillapodik a viharos szél, ereje azonban helyenként még így is elérheti a 45 km/órás sebességet.

VASÁRNAP:

A hét utolsó napján megnövekszik a felhőzet – nyugaton a délelőtti órákban számíthatunk némi havazásra, nagyobb mennyiségű csapadék azonban továbbra sem várható. A nappali legmagasabb hőmérséklet nem haladja majd meg a -4 fokot, a hegyvidékeken napközben akár -15 fokot is mérhetünk. Az ország délnyugati részén fokozatosan csökken a szél ereje, a délutáni órákban várhatóan mérséklődik. A hegyekben továbbra is viharos szél várható.

shmu/para