IDŐJÁRÁS: Február utolsó napján 16 fok lesz, nem vicc!

ÉJSZAKA:

Többnyire felhős időnk lesz, helyenként azonban felszakadozik a felhőzet az éjszaka folyamán, a hőmérséklet 6 és 1 fok közé esik vissza. Mindemellett felerősödik a déli szél, a széllökések ereje akár az 55 km/órát is elérhetik.

KEDD:

Február utolsó napján kimondottan meleg időre számíthatunk. Már reggeltől várható több-kevesebb napsütés, a változóan felhős idő mellett elszórtan kisebb záporok, északon hószállingózás is előfordulhat. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedni fog, napközben pedig elérheti akár a 16 fokot is. Emellett azonban továbbra is viszonylag erős (35-55 km/ó) marad a déli szél.

(SHMU)