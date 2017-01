IDŐJÁRÁS: A hétvégén még inkább csípni fognak a mínuszok!

ÉJSZAKA:

Derült lesz az égbolt, kiadós havazásra elsősorban az ország északi és keleti részén lehet számítani. Továbbra is marad az extrém hideg – éjszaka akár -27 fokot is mérhetünk a középső és keleti országrészen. A délnyugati régiókban maximum -18 fokig süllyed a hőmérséklet. Marad az erős, helyenként viharos szél, ereje elérheti akár az 55 km/órás sebességet is.

SZOMBAT:

Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, elszórtan havazhat is. Továbbra is maradnak a kemény mínuszok: napközben sem emelkedik majd -5 fok fölé a levegő hőmérséklete, a hegyvidékeken -17 fok várható. Továbbra is marad az erős szél, a délnyugati régiókban 55 km/órás széllökésekkel számolhatunk.

shmu/para