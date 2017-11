IDŐJÁRÁS: Kitisztul az időnk, de van itt egy kis bibi

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt felhős, borult időnk lesz az éjszaka, nyugat, délnyugat felől azonban fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Az ország középső és keleti régióiban azonban 500 méter tengerszint felett még havazás is előfordulhat. A hőmérséklet alig lesz fagypont felett, 4 és -1 fok között várható. Erős marad viszont még az északi szél, amitől ezt még hidegebbnek érezzük majd. 15-35 km/órás légmozgás mellett 50 km/órás széllökésekre is lehet számítani.

KEDD:

Az északi országrészben továbbra is átmenetileg sűrű felhőzettel kell számolni, és ebből havazás is kialakulhat. Délen már jobb lesz az idő, csak egy bibi van: kimondottan hűvös, 5 és 10 fok közti csúcshőmérséklettel, és marad a zavaróan erős és hideg szél is.

(SHMU)