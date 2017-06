IDŐJÁRÁS: Nagyot változik az idő szombatra!

ÉJSZAKA:

Borús lesz az égbolt, többfelé számíthatunk csapadékra, elszórtan zivatarokra. Az előrejelzés szerint az ország délnyugati részén nagy valószínűséggel eshet az éjszaka folyamán. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 Celsius-fok között alakul. Megélénkül a nyugati, északnyugati szél – erőssége délnyugaton elérheti akár a 45 km/órát.

SZOMBAT:

Változékony, szeles és jóval hűvösebb időre számíthatunk a hétvégén. Előfordulhat csapadék, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nappali csúcsértékek 17 és 21 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is marad a mérsékelt, helyenként viharos légmozgás: a széllökések sebessége elérheti akár az 55 km/órás erősséget is.



shmu/para