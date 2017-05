IDŐJÁRÁS: Nem zárul kellemes idővel a hétvége

ÉJSZAKA:

Borús lesz az égbolt éjszaka is, elsősorban az ország nyugati részén számíthatunk csapadékra, elszórtan zivatarok is előfordulhatnak. Az éjszakai minimumok 10 és 16 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is marad az erős szél, melynek ereje elérheti akár a 45-60 km/órás sebességet is.

VASÁRNAP:

A hét utolsó napja is borúsan indul, csapadékra és zivatarokra elsősorban az ország keleti részén számíthatunk. A nappali csúcsértékek 20 és 25 Celsius-fok között alakulnak. A vasárnap is szeles lesz – a széllökések ereje elérheti akár a 80 km/órás sebességet is. A szél csupán az esti órákban csillapodik majd.



(shmu)