IDŐJÁRÁS: A szél kiegészül egy kis esővel is...

ÉJSZAKA:

Borús lesz az éjszaka, elszórtan esőzések, zivatarok is kialakulhatnak. Az éjszakai minimumok 4 és -1 Celsius-fok között alakulnak, az ország délnyugati részén 6 fok várható. Várhatóan fokozatosan csökken majd az északnyugati szél ereje, de helyenként továbbra is 50 km/órás széllökésekkel kell számolnunk.

PÉNTEK:

Borús, esős, szeles lesz a péntek: az ország nagy részén számíthatunk csapadékra, a délnyugati régiókban is. Meglehetősen hűvös lesz – a nappali csúcsértékek várhatóan nem haladják majd meg a 7-12 Celsius-fokot. Továbbra is erős lesz a légmozgás, az ország nyugati részén 50 km/órás széllökések is befolyásolhatják a közérzetünket.



shmu/para