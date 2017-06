IDŐJÁRÁS: Vidd magaddal a napszemüveged, mert egy árva felhő sem fog segíteni!

ÉJSZAKA:

Éjszaka északnyugat felől egy enyhe hidegfront halad át az országon, mely mögött magas nyomású hidegebb léghullámok érkeznek fölénk. Az éjszaka folyamán mérsékelten felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet 18 és 13 fok közé esik vissza. Eleinte többnyire délnyugati légmozgásra számíthatunk, később azonban ez északnyugatira, északira fordul, de nem lesz kimondottan erős a szél, legfeljebb 25 km/órás.

KEDD:

Hétfőhöz képest néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, de még így is 25 és 30 fok közti értékekre számíthatunk országszerte. Verőfényes napsütés lesz, egyetlen árva felhő sem zavar be majd az idillbe. Ehelyett felerősödik viszont az északi, északnyugati szél, és lökéseinek erőssége helyenként elérheti a 45 km/órát is.

(SHMU)