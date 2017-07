IGOR MATOVIČ: Nem fizetem be a pénzbüntetést, nem félek a végrehajtótól

Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) nem fizeti be azt a pénzbüntetést, amit az összeférhetetlenségi bizottság rótt ki rá összeférhetetlenség miatt , mert nem szüneteltette vállalkozói engedélyét, miközen már parlamenti képviselő volt . A végrehajtáshoz a Szlovák Nemzeti Tanács Hivatala folyamodott, az ellenzéki politiku snem aggódik maga miatt.

„Tudom, hogy a végrehajtás miatt ez sokba fog kerülni nekem, s az a meggyőződésem, hogy én ezt összeget nem tudom kifizetni“ – mondta Matovič keddi sajtótájékoztatóján, hozzátéve azt, hogy ez a büntetés igazsgátalan. Enneke ellenére esze ágába sincs emiatt Strassbourgba menni az Emberjogi Bíróságra, ugyanis jogi tanácsadója szerint ehhez nincs joga. Az OĽaNO-NOVA vezetője úgy gondolja, hogy a végrehajtó az ő képviselői fizetésén keresztül eléri a célját. „Majd meglátjuk, mennyire lesz kreatív“ – mondta. Matovič a vagyonát egyébként a felesége nevére iratta.



Nem tetszik neki, hogy az ügyében egy olyan összetételű bizottság döntött, amiben többségben vannak a koalíciós képviselők. Olyan bíráknak nevezte őket, akik gyűlölik őt, mert több alkalommal tolvajnak nevezte őket. „Ezért igazságtalan az ellenem folytatott eljárás, s elfogultak velem szemben rossz értelemben. A vállalkozói engedélyem ugyanis holtan feküdt a polcon 0 eurós bevétellel“ – jegyezte meg Matovič. Az Alkotmánybíróság is döntött arról, hogy a képviselőnek be kell-e fizetnie a pénzbüntetést. Őket szintén elfogultnak tiutlálta.



A sajtótájékoztatón Matovič feltette azt a kérdést, hogy a parlamenti bizottság miért nem foglalkozott azzal, hogy „Robert Fico kormányfő egy egy adócsaló lakásában él, s arról is hallgattak, hogy Robert Kaliňák belügyminiszter eltitkolt egy kölcsönt“.



A Szlovák Nemzeti tanács Hivatala azután folyamodott a végrehajtói procedúrához, hogy nem sikerült Matovičnak kézbesíteni a pénzbüntetésről szóló értesítést, ami szerint hathavi fizetésének összegét kellene kifizetnie azért, mert nem szüneteltette vállalkozói engedélyét. A pénzt 2017. április 24-ig kellett volna kifizetnie.

„Figyelmeztettük, hogyha nem fizeti be a büntetést, végrehajtáshoz fogunk folyamodni“ – áll a Szlovák Nemzeti Tanács Hivatalának közleményében.



TASR/para