Így reagáltak a politikusok az elgázolt galántai képviselő halálára

Ivan Gašparovič

„Nagyon sajnálom a történteket, szeretném kifejezni őszinte részvétemet Gaulieder úr családjának.“

Eva Zelenayová

„A rádióból hallottam a hírt. Gaulieder az ellenzék áldozata, nincsenek róla jó emlékeim. Természetesen, nem kívántam neki ilyen halált, de úgy hallottam, hogy állítólag a közelben megállt az autójával, mintha öngyilkos akart volna lenni. Nem tudom, mi történhetett, de ahogy a közmondás is mondja: Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Nem akarok cinikus lenni, de ez jutott először eszembe. Sajnálom, hogy így végezte, nem volt még olyan idős, hogy meg kellett volna halnia.“

Anton Hrnko

„Nagyon sajnálom. Egy olyan ember volt ugyan, akinek megvoltak a hiányosságai és a hibái, ennek ellenére a barátom volt. Meg kell adnunk neki a tiszteletet azért, amit tett. A parlamentben akkor is barátkoztunk, mikor más véleményen voltunk. Mikor elküldték őt a parlamentből, akkor kerültem az ellenzékbe.“

Bugár Béla

„Ez nagyon szomorú, de ugyanakkor szimbolikus is. Egy bizonyos mértékben ő a mečiarizmus, tehát Mečiar úr diktatúrájának az áldozata. Mikor kijelentette, hogy bizonyos dolgokat másként fog értékelni, kidobták őt a parlamentből. Annak ellenére kizárták, hogy azt állította: ez hamis, ő semmit sem írt alá. Lehet, hogy halála a mečiarizmus elleni harc kezdetének a szimbóluma lesz, annak ellenére, hogy a HZDS képviselője volt.“

Eduard Kukan

„Erről nem tudtam. Ez egy sokkoló hír, az ilyen dolgok mindig kellemetlenül meglepik az embert. František Gauliedert jól ismertem, nehéz élete volt, sok nehéz időszakon ment keresztül. Ez hatalmas tragédia, szeretném kifejezni őszinte részvétemet.“

Milan Kňažko

„Ez egy szomorú eset, azonban nem tartom valószínűnek, hogy öngyilkosságot követett volna el. Ennek kiderítése azonban már mások feladata. Gaulieder a HDZS képviselője volt, akit akkor zártak ki a parlamentből, mikor Gašparovič volt a házelnök, egyes képviselők, mint például Jarjabek, pedig a HZDS-t támogatták. Borzalmas, hogy olyanok szavaztak a kizárása mellett az akarata ellenére, akik jelenleg a Jogi Karon tanítanak és emlékérmet kapnak a dékántól. Ez borzasztó. Gauliedert az akarata ellenére zárták ki a parlamentből.“

Ján Čarnogurský

„František Gaulieder bátor ember volt, így is viselkedett a HZDS képviselőjeként és nem engedett a nyomásnak, amit Mečiar gyakorolt a képviselőire, hogy mondjanak le mandátumukról, ha nem egyeznek a politikai nézeteik vele. Ezután is bátor életet élt, ezért is hatalmas szomorúság önt el, hogy meghalt.“

Ki volt František Gaulieder?

Gaulieder a HZDS képviselője volt, független politikusként 1996-ban megfosztották mandátumától. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán való panasztétel után az állam 30 ezer eurós kártérítésben részesítette. Emellett korábban a Slovak Telekom biztonsági főnökeként szolgált. Független képviselőként a galántai testület tagja volt.

Igor Matovič állítása szerint Gaulieder elárulta neki, hogy állandóan fenyegették őt. „Töltényeket küldenek neki és a Facebook-bejegyzése alapján hétfőn valaki egy döglött fekete macskát hajított a kertjébe. Megegyeztünk, hogy jelentkezik, és a későbbiekben találkozunk“ – írja a Facebookon Matovič, akit megrázott az egykori parlamenti képviselő halálhíre.

Matovič szerint egyáltalán nem kizárt, hogy a képviselőt a maffia kergette a vonat kerekei alá. A múltban a háza előtt bomba is robbant.

