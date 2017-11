IMWF Mas-Wrestling világkupa - újra hallattak magukról a dunaszerdahelyi erős emberek

A versenyen 13 ország vett részt. A küzdelmet Michaela kezte a 75 kilogrammos női kategóriában. A sorsolás nem kedvezett számára, hiszen elsőként a súlycsoportbeli orosz világbajnokot kapta.

Sokak nagy meglepetésére megverte a bajnokot, majd a következő magyar és orosz versenyzőt is. A döntőbe jutásnál azonban a lengyel versenyző ellen vereséget szenvedett. A lengyel hölgy sajátos furcsa technikát alkalmazott, így Michaela bronzéremmel zárta a versenyt. Egy ilyen rangos eseményen ez remek eredménynek számít, különösen azért, mert Michaelának idén bothúzásban ez volt az első versenye, és nem sok ideje volt a felkészülésre.

Másodikként Kitanovic Attila versenyzett a 90 kilogrammos férfi kategóriában. Nagyon erős német versenyzőt kapott elsőként, de Attila könnyedén diadalmaskodott felette. Végül Attila is bronzéremig menetelt.

Sidó Tamás a legtapasztaltabb volt az SK Strongman Club csapatából, hiszen ő idén márciusban Amerikában az abszolút világbajnokságon is részt vett, és remekül teljesített. A világkupán súlycsoportot váltott: a 125 kilogrammos csoportban akart indulni, így testsúlyából kénytelen volt 30 kilogrammot lefaragni az utóbbi hónapokban. Ez sajnos erőveszteséggel is járt, így most csupán ötödikként végzett.

Nagy Norbert vasárnap versenyzett a legnagyobb súlyú kategóriában, a +125 kilogrammosban. Az ifjú versenyző szerepelt legeredményesebben a csapatból. Az elődöntőkben sorra verte az ellenfeleit, így a döntőbe jutva megmérethette magát a sportág egyik legkiemelkedőbb tagjával, a többszörös világkupa és abszolút világbajnok győztes, sokáig veretlen, orosz óriással, Viktor Kolibabchukkal. Norbert bár tisztességesen helyt állt, mégis a megközelítőleg 210 centiméter magas, 180 kilogrammos óriás győzött.

Az SK Strongman Club tagjai valószínűleg idén már megpihennek, hiszen egy nagyon sikeres évet tudhatnak magunk mögött.

