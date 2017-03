Ismerje meg 5 nap alatt Olaszország legszebb tájait!

Válassza kiemelt utazási ajánlatunkat és ismerje meg Olaszország csodás tájait 5 nap alatt, hihetetlenül kedvező áron!

Az 5 napos körút: Róma, Vatikán, Vezúv, Pompei, Herculaneum, Capri és Nápoly érintésével változatos és élménydús utazást ígér, 4*-os szállodában való elszállásolással és reggelivel.

Az 5 napos körút alatt bebarangolhatja Olaszország lenyűgöző történelmi jelentőségű tájait, megtapasztalhatják Róma városának történelmi nagyságát és az igazi római "dolce vita" életérzést. Megcsodálhatják az ókori Római Birodalom híres városait, Pompei és Herculaneum városát, valamint lehetőségük nyílik minél több helyen megmártózni a tengerben Capri - a világ egyik legszebb - szigetén.

Látogasson el az ikonikus Rómába, valamint a katolikus egyház és a világ legkisebb államába, Vatikánba. Lehetősége nyílik arra, hogy megtekintse a római katolikus egyház első számú szentélyét, a Szent Péter-bazilikát, amelynek kupoláját Michelangelo tervezte, s ahonnan lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé.

Eredjen az antik világ, a reneszánsz és barokk korstílusok nyomába, tekintse meg az impozáns Pantheont, a római Capitoliumot, az ókori Róma fő közterét a Forum Romanumot, Róma egyik jelképét a Colosseumot, Róma leghíresebb terét a Piazza Navonat, Róma egyik büszkeségét a Trevi-kutat (olaszul: Fontana di Trevi) és a Spanyol lépcsőt.

Izgalmas látványt nyújt napjaink egyik legveszélyesebbnek tartott tűzhányója a Vezúv, ahonnan csodás panomára tárul elénk, gyönyörű kilátással az egész Nápolyi-öbölre. Magassága eléri az 1270 méter tengerszint feletti magasságot.

Felmenni és megcsodálni a kráterről nyíló kilátást egy életre szóló élmény. Az i. e. 79. évben történt kitörésével írta be magát a történelembe, amikor a hatalmas kitörés maga alá temette Pompei városát is, amely felkerült az UNESCO Világörökség listájára is.

Herculaneum ugyancsak az ókori Római Birodalom egyik városa, amely pusztulását - akárcsak Pompei városa - a Vezúv kitörésének "köszönheti", viszont Pompei városával ellentétben sokkal jobb állapot maradt fenn.

A hangulatos és (nem csupán) szűk utcácskáiról és pizzájáról híres Nápolyból áthajózhatunk Capri szigetére, a Tirrén-tenger földi paradicsomába, ahol egy egész napot tölthetünk strandolással.

Utazzon velünk! Utazási portálunk a CenyNaDne.sk kínálatában ezt a lenyűgőző utazást is megtalálhatja, most hihetetlenül kedvező áron, már 146 €/fő-től!

