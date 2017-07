Ismét igazságügy-miniszterét támadta Trump

"Jeff Sessions igazságügy-miniszter nagyon gyenge álláspontot foglalt el Hillary bűnei (közöttük az elektronikus levelei és a DNC szervere) és azokéval kapcsolatban, akik bizalmas információkat szivárogtatnak ki!" - írta az elnök Twitter-üzenetében a Demokrata Párt országos vezetőségének szervereiről kiszivárgott elektronikus levelekre utalva.

Ez már Trump második támadása az igazságügy-miniszter, volt szenátor, az elnök egyik legrégebbi híve ellen.

Július 20-án, a The New York Timesben megjelent interjú után, amelyben az elnök keresetlen szavakkal osztotta ki Sessions-t, a miniszter közölte, hogy a posztján kíván maradni. Az elnök ismételt nyilvános kirohanásai azonban szinte tarthatatlanná teszik a miniszter helyzetét - mutattak rá az AFP francia hírügynökség által megkérdezett megfigyelők.

A The Washington Post szerint Trump és a tanácsadói már utódot keresnek Sessions helyére. Felmerült az elnök egy másik hűséges kampánytámogatójának, Rudy Giuliani volt New York-i polgármesternek a neve is.

Trump azt veti Sessions szemére, hogy kivonta magát a vizsgálatból, amely azt kívánja feltárni, hogy Oroszország hogyan avatkozott be a tavalyi amerikai választásba, valamint azt, hogy Trump kampánystábja kapott-e támogatást a győzelemhez Oroszországból. Sessions azért döntött úgy, hogy kivonja magát a vizsgálatból, mert kiderült, hogy eskü alatti szenátusi meghallgatásán eltitkolta, hogy maga is többször találkozott az orosz nagykövettel, ami miatt többen a lemondását követelték. Az ügyben a kongresszus és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is vizsgálatot folytat.

Trump hevesen tagadja, hogy kampánycsapata összejátszott volna orosz vezetőkkel, közöttük Szergej Kisljak washingtoni orosz nagykövettel, és azzal vádolja az FBI-t, az igazságügy-minisztériumot és a szövetségi rendőrséget, hogy volt vetélytársát, a Demokrata Párt volt elnökjelöltjét, Hillary Clintont védelmezik.

