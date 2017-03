Iszlám Állam - Emelkedett a kabuli katonai kórház elleni támadás áldozatainak száma

A hatóságok szerda este még 30 halottról és 66 sebesültről számoltak be. Tíz sebesült állapota továbbra is válságos. A halottak között orvosok, más kórházi alkalmazottak és betegek is vannak.

A számos kormányhivatalnak és nagykövetségnek otthont adó Vazír Akbar Hán körzetben található kórházat legalább három, orvosnak öltözött, automata fegyverekkel és kézigránátokkal felfegyverkezett támadó azután rohamozta meg, hogy egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát az intézmény hátsó bejáratánál. Az épületben hétórás tűzharc bontakozott ki a biztonsági erők tagjai és a fegyveresek között.

A hatóságok négy támadó haláláról számoltak be, ám a támadás elkövetőjeként jelentkező Iszlám Állam nevű terrorszervezet a történtekkel kapcsolatban csütörtökre virradó éjjel közzétett egy fényképet, amely szerint öt állítólagos harcosa halt meg.

A dzsihadista szervezet a merényletről szóló harmadik közleményében azt állította, hogy a támadásnak 400 halálos áldozata és sebesültje van.

Az afgán biztonsági erők tagjai és hozzátartozói számára fenntartott, 400 ágyas Szardár Mohamed Daud Hán kórház az ázsiai ország egyik legjobb egészségügyi intézménye.

Az Iszlám Állam legutóbb februárban hajtott végre támadást az afgán fővárosban: a legfelsőbb bíróság elleni merényletben 22-en haltak meg. A közel-keleti gyökerű dzsihadista szervezetnek sikerült megszilárdítania jelenlétét az afganisztáni-pakisztáni határ mentén.

(MTI)