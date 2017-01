Isztambulban szelfizett a szilveszteri merénylő

Numan Kurtulmus török miniszterelnök-helyettes hétfői sajtókonferenciáján azt állította, hogy a török hatóságok közel állnak a merénylő azonosításához.

A török rendőrség már 12 gyanúsítottat vett őrizetbe, akikről a helyi hatóságok azt feltételezik, hogy közük volt a vérengzéshez, de az elkövetőt még mindig keresk. Most egy új felvétel került elő a gyanúsítottról, melyen az látható, ahogy saját magát filmezi az isztambuli Taksim téren.

#BREAKING İstanbul gunman's selfie video is released by Turkish media. He is seen in Taksim Square pic.twitter.com/t2yeYGwbnM