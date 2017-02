A tárlat a Pro Megere Polgári Társulás, a Nemzetközi Szent György Lovagrend, a Pozsonyi Magyar Intézet, valamint a tárlatnak otthont adó művelődési intézmény együttműködésében került megrendezésre.

A megnyitón Zakál Gyula mondott verset, zongorán a művészeti alapiskola növendékei, Illés Márton és Viktor játszottak. Gútay László igazgató mint házigazda is, a vendégek soraiban üdvözölte Molnár Imrét, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatóját, Mahulányi József esperesplébánost és Mikóczy Dénes alpolgármestert, a Pro Megere Polgári Társulás elnökét, aki megnyitotta a kiállítást.

(Balról) Molnár Imre, Mikóczy Dénes, Mahulányi József

Maga az Olajág társaság keresztény szellemiségű alkotóművészek közössége, amely a kortárs képző- és iparművészet legújabb alkotásait, kutatásait teszi minél szélesebb körben ismertté, s próbálja a kultúrát a társadalom egésze számára értékké tenni. Határokon átívelő rendezvényei nemcsak a kulturális nemzetépítést, hanem a keresztény európai identitás erősítését is szolgálják.

Molnár Imre, a tárlat anyagának méltatója az Olajág társaságról elmondta még, hogy Budapest székhellyel működik, valójában laza szövetség, melynek határon túli alkotók is tagjai lehetnek, maga a tárlat pedig több szlovákiai helyszín után tulajdonképpen egyfajta vándorkiállítás, melynek képei időszerűek olyan szempontból is, hogy jól illeszkednek ezekbe a tavasz- és húsvétváró napokba. Szakrális élményeket élhetünk át, mint a templomban. Ferenc pápát idézve hangsúlyozta, legyünk irgalommal közös házunk, a Föld iránt, de az egész világ is irgalomért kiált. „És ez nem a katolikus hit kérdése.”

A Lojkovič Sámuel polgármester védnökségével létrehozott, március 16-ig megtekinthető tárlatra utalva megjegyezte Molnár Imre: „Itt a csend az, ami megállít bennünket egyre zajosabb világunkban.”

(bodnár gy.)