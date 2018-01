Itt a vég: Megköszönték a hamis hírek egyik legfőbb terjesztőjének, Trumpnak, hogy küzd a hamis hírek ellen!

A lengyel elnök üzenetében azt emelte ki: Lengyelország is "első kézből" tapasztalja a hamis hírek hatalmát.

Duda egy nappal azt követően fejezte ki háláját az amerikai elnöknek, hogy Trump "Hamis Hírek Díjat" ítélt oda több, egyébként a Trump-híveken kívüli univerzumban a legtekintélyesebb és leghitelesebb információforrásnak tartott médiumnak, egyebek mellett a CNN hírtelevíziónak, a The New York Times és a The Washington Post című lapok munkatársainak.