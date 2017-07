Izsák Gergely: Kinek jó ez a helyzet?

Gazdag első körben a magyarországi Soros kampány felől érdeklődött az újságíróktól, mi a véleményük, és vajon tényleg lehet-e antiszemitának nevezni ezt. Murányi válaszát azzal kezdte, hogy ha az lenne a kérdés, szobrot állítana-e Soros Györgynek, nem lenne egyszerű a válasz. Azért, mert egyszerre egy a rendszerváltást és az ország demokratizálódását elősegítő egyénről van szó, de egyben egy nagytőkésről is beszélünk. Az antiszemitizmus kérdésére pedig szerinte egyértelmű a válasz, elég csak megnézni a harmincas évek német propagandáját. Huth először is kijelentette, hogy nem reszortja védeni a kormányt. Szerinte kommunikálni kell a lakosság felé Soros tevékenységét, ami sérti a nemzetállami érdekeket, és az antiszemitizmus vádja nevetséges. Magyarázata, hogy a Magyar Kormányt Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke is megvédte az antiszemitizmus vádjával szemben. Erre a volt főszerkesztő válasza, hogy nem meglepő, mivel ugyanúgy Arthur J. Finkelstein a magyar és az izraeli kormány tanácsadója. Konklúzióra nem jutottak, mivel egyikük a kampány antiszemita jellegéről beszélt, a másik fél viszont az a kormány antiszemitizmusának vádját cáfolta.

Így már a parázs vita az előtt kialakult, mielőtt a sajtószabadság helyzetére terelődött volna a szó. A vendégek magyarországi sajtószabadság állapotáról alkotott véleményét egy tízes skálán adott számmal szemléltették. Murányi jó indulattal egy hármast adott, ahol az egyes a legrosszabb, a tízes pedig a legideálisabb állapotot jelenti. Huth először egy tízest mondott, majd az érvei után ezt módosította kilencesre. A közönség jót derült a Pesti Srácok igazgatójának számain. Murányi szerint a sajtószabadság helyzetét a Népszabadság megszűntetése és az állami hirdetések megoszlása a médiumokban mutatja. A piaci alapon nehéz a megélés, de a hirdetésekkel még inkább torzítják a helyzetet. Ezzel szemben Huth a 2010 előtti állapotokra hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy a nagy multinacionális cégek pedig nem hirdetnek a jobboldali médiumok felületén.

Bár a Gombaszögi Nyári Táborban megtartott vita során mindkét fél kifejthette véleményét, nem közeledtek az álláspontok. A vita videofelvétele megtekinthető a rendezvény Facebook-oldalán.

Péntek este a rendezvény a könnyűzenei koncertekkel folytatódik. Gombaszögön ezen a napon színpadra áll az Aurevoir, a Renton and the Error Jam, a Parno Graszt, a Tankcsapda és a Korai Acoustic Instrumental.

A tábor zárónapján, szombaton sem unatkoznak majd a táborozók. Szalay Zoltán, az Új Szó főszerkesztője Molnár Judittal, a Szabad Újság korábbi főszerkesztőjével beszélget arról, hogy vajon van-e politikai befolyás a hazai magyar sajtóban. Ezen a napon Grecsó Krisztián lesz az Irodalmi sátor vendége. Fellép az USEME, a párkányi jóvilágvan és a Quimby.

Ezen a napon a szervezők szeretnének kedveskedni a helyi lakosoknak: a gömöriek szimbolikus egy euróért válthatnak napijegyet. További információk a www.gombaszog.sk honlapon és a hivatalos Facebook-oldalon.

(Izsák Gergely)