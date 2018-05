Játékkiállítást rendeznek a vágsellyei tájházban

A kiállítás része a Játsszunk kint nevű szórakoztató program is. A kiállítást a tájház alkalmazottai rendezik gyermeknap alkalmából.

„Minden látogató, kortól függetlenül, a mikádó, a memóriajáték, a dominó, a Fekete Péter és a kockaépítés során, próbára teheti a koncentrálóképességét, motorikus képességeit és az önuralmát. Azok, akik inkább a versenyzést kedvelik, kipróbálhatják a zsákban ugrálást, a patkóval dobást, a kötélhúzást, de golyózni is lehet majd” – közölte Ľubica Packová–Zahradárová a Nyitra menti Múzeum alkalmazottja.

A játékkiállítás korunk gyors változását mutatja be. Megismerhetjük azokat a játékokat, melyekkel még a szüleink vagy a nagyszüleink játszottak. A gumiból készült és felfújható játékok mellett fa- és plüssjátékokat is kiállítanak. A lányok elsősorban a bemutatott babáknak és háztartási eszközöknek örülhetnek, a fiúk pedig főleg a dinoszauruszgyűjteménynek. A szervezők diafilmvetítéssel is készülnek.

A kiállítás június 8-ig tekinthető meg.

TASR