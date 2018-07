Jégeső zúdulhat este a nyakunkba

A szlovák meteorológiai intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki, ami 19 óráig érvényes. Egyes helyeken 20-40 mm-es csapadékmennyiség is lezúdulhat, ugyanakkor a szél si felkerekedik, aminek intenzitása elérheti a 65-85km/h-t is. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy ilyen esőzésekkor gyakran ázhatnak be a pincék és az aluljárókban is megreked a víz.

tasr