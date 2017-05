Jeles festők jártak Nagymegyeren

(Megjegyezzük, ez nem azonos a Meger Art nemzetközi képzőművészeti szimpóziummal, melyet ugyanitt, azaz a Plauter-kúriában tavaly már tizedik alkalommal rendezett meg a Pro Megere Polgári Társulás a kormányhivatal Kisebbségek Kultúrája program keretében realizált támogatással is.)

Ez a tavaszi, általában tíznapos, az idén azonban valamivel kurtább, „csak” egyhetes alkotótábor szintén mondható nemzetközinek, noha a hazai festőművészen, Petrla Ferencen, valamint az újvidéki Slajf Sándoron kívül a többi magyarországi: Gróf Zoltán (Kecskemét), Gonda Zoltán (Debrecen), Bottyán Marianna (Budapest); illetve Magyarországra telepedett át: az üzbég Alim Adimov, a törökbecsei Buday Mihály, a munkácsi Arthur Braginsky. Tekintélyes névsor, többen jelentős iskolákkal, műhelyekkel, nemzetközi kiállítások tucatjaival a hátuk mögött.

„Nekem az a fontos, hogy mindig más festőművészek, újak jöjjenek, mert így mindig más, új stílusok is megjelennek itt – mondja a művészetpártoló Plauter Péter. – Tudom, jól érzik magukat, szinte mindenki szeretne visszatérni, egyébként elő is fordul ilyen, de én mint gyűjtő, arra törekszem, hogy minél változatosabb képek szülessenek. Ugyanis a vendéglátásért egy-egy itt alkotott kép a honorárium. (Ugyanez vonatkozik a Meger Art alkotóira azzal, hogy ők a Pro Megere PT révén egy-egy festmény odaajándékozásával a majdani városi galériát is gyarapítják.) Van persze, aki minden művét itt hagyja, a születése helyén. A hét év alatt több mint 300 kép gyűlt egybe, melyeket a kúrián belül tervezett galériában szeretnék elhelyezni. Persze időnként cserélve a képeket, hisz hatalmas anyag ez. És mivel sok a csallóközi tájkép – talán annak köszönhetően is, hogy három-négy kirándulással egybekötött programot szervezek a művészek számára –, úgy gondoltam, létrehozok belőlük egy úgynevezett csallóközi szobát, állandó tárlatot külön teremben.”

Plauter Péter nemzetközi tavaszi alkotótáborában a hét év alatt 73 festőművész fordult meg, főként a Kárpát-medencéből, de Lengyelországból, Csehországból, Oroszországból is és természetesen hazai tájainkról. Nagymegyeren a Pro Megere PT gyűjteménye mellett így született, születik csendben egy másik színes és értékes világ, melyben előbb-utóbb gyönyörködhet a nagyközönség is.

(bodnár gy.)