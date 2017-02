Jó világ van: Nagyágyúkat megszégyenítő szolgálati verdája lesz ismét Hájos Zoltánnak

Nem vicc, itt a városháza weboldalára február 10-én felkerült szerződés (írd a keresőbe, hogy Audi) egy részlete:

A Plus 7 dní hetilap vetette össze a dunaszerdahelyi, és több nagyváros polgármestere által használt szolgálati autókat.

Az összeállításukból kiderül, hogy:

Mint azt ő maga elárulta, Dunaszerdahelyen ugyancsak 2008-ban – még Pázmány Péter idején – vásárolta a városháza az előző szolgálati Audi A6-ost, szintén kb. 65 ezer euróért.

Illusztráció (Fotó: Audi)

Elmondta, hogy ezt az autót nem kizárólag ő használja, ugyanis előfordult már, hogy kölcsönadta az alpolgármesternek, vagy a városi hivatal alkalmazottaiból álló delegációnak, amikor Dunaszerdahely valamelyik testvérvárosába látogattak Erdélybe vagy a Vajdaságba.

„Úgy gondoltam, kilenc év után lecseréljük egy újra” – szögezte le. Elárulta, hogy családi kirándulásokra nem ezzel jár. „Most is Olaszországban síelek a családommal, a szolgálati autó pedig otthon parkol. Én magáncélokra biztos, hogy nem használom az autót” – mondta.

A megjegyzésünkre, hogy a szlovákiai nagyvárosok vezetői által használt autókhoz képest is nagyságrendekkel magasabb az ára a Dunaszerdahelyen megvásárolandó Audinak, azzal érvelt, hogy a szerződés ötéves lízingről szól, és tartalmaz például három éves szervizcsomagot, téli abroncsokat, és különböző biztonsági extrákat, mint például a hátul ülők számára légzsákokat, továbbá a jármű figyelmeztet, ha a sofőr elhagyja a sávját, illetve figyeli a követési távolságot is.

Az új szolgálati autó beszállítóját Hájos Zoltán állítása szerint elektronikus aukció keretén belül választották ki. Csakhogy a közbeszerzés eleve Audi A6 Quattróra szűkítette a feltételeket, amit maga a polgármester is megerősített.

„Lehetett volna Škoda Rapidra vagy Volkswagen Jettára is kiírni. De konkrétan Audi A6-os Quattróra írtuk ki, 3 literes motorral, mint amilyen most is van. 2008-ban nem volt semmilyen hisztéria keltve, most nem tudom, miért van”