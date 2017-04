A Jobbik is segít Alkotmánybíróságra küldeni a CEU-törvényt

A politikus azzal indokolta a Jobbik országos elnökségének döntését, hogy a jogállamiság pártján állnak, és azt szeretnék, hogy az Alkotmánybíróságnak legyen lehetősége állást foglalni a kérdésben.

Szávay István értékelése szerint Magyarországon diktatúra épül, ennek egy állomása, hogy a Fidesz egy nap alatt megpróbál ellehetetleníteni egy felsőoktatási intézményt.

Kiemelte azt is, hogy a Jobbik nem akar választani Orbán Viktor és Soros György között, elutasítja "azt a szélsőliberális szemléletet", amelyet Soros György és a hozzá köthető intézmények képviselnek, és elutasítja a Fidesz hatalmi arroganciáját is.

A jobbikos politikus szerint a kormánynak nem a CEU-val van problémája, és ha komolyan venné saját állításait, miszerint a tüntetéseket Soros György szervezi és a kormány megdöntése a célja, akkor "megtehetné, hogy ellene eljárást indít alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával".

Szávay István azt is szóvá tette, hogy Palkovics László oktatási államtitkár Brüsszelben úgy nyilatkozott, a CEU a feltételek elmaradása esetén is folytathatná tevékenységét. Szerinte ez ellentmond annak, hogy Magyarországon mindenkinek be kell tartani a törvényeket.

Kitért arra is, hogy ha most igent mondanak a jogállamiság megsértésére, akkor bárki sorra kerülhet, "legközelebb jönnek a hagyományőrzők, a polgárőrök vagy éppen a motorosklubok".

A képviselő az elnökség szavazati arányáról nem kívánt nyilatkozni és azt sem tudta megmondani, technikailag melyik párt aláírásgyűjtését támogatják.

Visszautasította azt is, hogy a baloldal vagy Soros György mellé álltak volna döntésükkel.

Arra a kérdésre pedig, hogy Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy vizsgálatot indít a testület a magyar felsőoktatási törvény előző heti módosításával kapcsolatban, azt felelte, a kormány elmérte a stratégiát és nagyobb a nemzetközi károkozás, mint a belpolitikai haszon.

