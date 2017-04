Jogosítvány vizsga nélkül? Rendőrökkel szövetkeztek az autóiskola alkalmazottai

A belügyminisztérium inspekciójának nyomozója szerint a Nagyszombati kerületben egy autóiskola alkalmazottai írásbeli és gyakorlati vizsga nélkül intéztek el jogosítványokat a jelentkezőknek. A vizsgabiztosok feladata volt, hogy a jelentkezők javára manipulálják a vizsgákat. Andrea Dobiášová, a belügyminisztérium szóvivője szerint hat személy ellen indítottak eljárást.

A hatalommal való visszaéléssel vádolják a 37 éves Robert H. rendőrkapitányt és a 48 éves Juraj K. főhadnagyot. Amennyiben beigazolódik bűnösségük, akár 2-től 5 évig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik őket.

Az autóiskola négy alkalmazottját – Zoltán C.-t, Zoltán B.-t, Zoltán M.-t és Lenka H.-t – kenőpénz elfogadásával vádolják. A nyomozás még csak az elején tart, további részleteket nem közölt a belügyminisztérium.

Nem ez volt az első eset, hogy egyes autóiskolák körül nem ment minden a legtisztábban. 2011-ben a teletexten közzétett hirdetés szerint egy autóiskola 400 euróért kínált jogosítványt úgy, hogy nem kell érte vizsgázni és gyakorlóvezetéseket elvégezni. A Nový Čas egy beépített embere azt színlelte, hogy motorkerékpárra szeretne jogosítványt szerezni, ezért Galántán találkozott a hirdetést feladó vállalkozóval. A férfi 500 euróért kínált jogosítványt személyautóra, míg a motorkerékpárra érvényes iratért 400 eurót kért. Természetesen egyik esetben sem kellett volna vizsgát tenni, illetve gyakorlóvezetéseken részt venni.

A Kassához közeli Turňa nad Bodvou községben a rendőrség csalással gyanúsított meg egy 34 éves férfit, aki 2014 novemberében azt ígérte két olyan személynek, akik megbuktak a vizsgán, hogy javítóteszt nélkül is elintézi nekik a jogosítványt. Hogy az egész hitelesnek tűnjön, fotót és iratokat is kért a két személytől. A csaló a két kárvallottól cserébe 2350 eurót kért – ígéretét azonban nem tartotta be.

Cas.sk/para