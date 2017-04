Jót tesz az egészségnek az orrpiszkálás és a takony megevése

Lehet, hogy undorító szokásnak tartjuk az orrpiszkálást, főleg az onnan előbányászott fika megevését, de több kutatás is azt állítja, hogy egészségesebbé teszi az embereket - írja a 24.hu.

Tehát nem csak, hogy nem szabad eltántorítani gyermekeinket a takonyevéstől, hanem bátorítani kellene őket a szokás fenntartásában.

Egy nemrég közzétett kutatás eredményei szerint egy, a takonyban található anyag védelmet nyújt egy fogszuvasodást okozó baktérium ellen. Az Applied and Environmental Microbiology című szaklapban publikált kutatás szerint a takonyban is megtalálható úgynevezett mucinok, azok közül is az MUC5B megakadályozza, hogy a fogszuvasodást okozó Streptococcus mutans baktérium megtelepedjen a fogakon, és lyukassá tegye azokat.

Az MIT amerikai egyetem kutatói most azt tervezik, hogy szintetikus változatot készítenek a mucinból, amit aztán fogkrémekben és rágógumikban lehetne fogyasztani.

Korábban más kutatások arra jutottak, hogy a takony védelmet nyújt a légúti fertőzések, a gyomorfekély és még a HIV ellen is. Sokak szerint a mucinok jobb alternatívát jelentenek az antibiotikumoknál, mivel nem megölik a baktériumokat, hanem csak megakadályozzák, hogy kárt tegyenek a szervezetben. Így a szintetikus mucin tökéletes megoldás lehet.

Friedrich Bischinger professzor szerint a fikaevő emberek egészségesek, boldogabbak és jobban érzik magukat a bőrükben. Az osztrák tüdőspecialista szerint a megszáradt takony megevése „jó módszer az immunrendszer megerősítésére”, és „orvosilag nagyon is helyénvaló és teljesen természetes dolog”. Az orrban ugyanis nagy mennyiségű baktérium gyűlik össze, és „amikor ez a keverék az emésztőrendszerbe jut, úgy működik, mint egy orvosság” – mondta a professzor.

24.hu