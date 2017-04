Jótékonysági gulyásfőző verseny Kisudvarnokban - másodszor!

Ahogy tavaly is, a versenyen elkészült finomságokat idén is szimbolikus árért bárki megkóstolhatja, aki déltől kilátogat a községháza mögötti parkba. A bevételt idén is a helyi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapiskola fogja megkapni.

A 2016-os kulináris versenyt a helyi önkéntes tűzoltók csapata nyerte meg.

Tavaly hat csapat nevezett be a versenybe, idén a szervezők több versenyzőre számítanak, így minden arra járó látogatót szívesen megvendégelnek! Az idő jó lesz, esni nem fog, jöjjön mindenki, aki csak tud!

-b.-