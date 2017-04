Jótékonysági gulyásfőző versenyt rendeztek Kisudvarnokban

Ahogy tavaly is, a versenyen elkészült finomságokat idén is szimbolikus árért bárki megkóstolhatta, aki déltől kilátogatott a községháza mögötti parkba. A bevételt idén is a helyi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapiskola fogja megkapni.

A gulyásfőző verseny nyertese 2017-ben Balog Ernő csapata lett, a második helyen a Paraméter, a 3. helyen az önkéntes tűzoltók cspata végzett..

Az első helyezett csapat

A 2. helyezett Paraméter csapat

A 3. helyezett önkéntes tűzoltók

A 2016-os kulináris versenyt a helyi önkéntes tűzoltók csapata nyerte meg.

