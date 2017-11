Jövő héten már a Csallóközben is havazhat!

A meteorológusok előrejelzése szerint jövő héten is marad a hideg, csapadékos idő – többfelé havazással. Egyre erősebben kopogtat a tél.

Az alacsonyabban fekvő területeken, alföldeken is havazhat a jövő hét folyamán. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szakértőinek előrejelzése szerint a jövő hét folyamán továbbra is 2–5 Celsius-fok között alakulnak majd a nappali csúcsértékek, éjszaka pedig +2 és -4 fokig is lecsökkenhet a hőmérséklet.

A meteorológusok csapadékos időt jósolnak: többfelé számíthatunk esőre, havas esőre, sőt havazásra – akár a Csallóköz területén is. A hegyvidékeken akár 20 centiméternyi friss hó is hullhat.

Az időjósok pontosabb előrejelzése szerint az ország délnyugati részén hétfőről keddre virradóra, valamint szerdán számíthatunk havas esőre, elszórtan havazásra.

A hét közepén az előrejelzés szerint fagypont alá süllyed majd az éjszakai hőmérséklet, ami akár csúszós utakat is eredményezhet.



shmu/para