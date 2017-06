Jövőre is akarunk ilyen GYEREKMATEKNAPOT!

Az ógyallai speciális iskola tanulói a maguk módján bizonyították, hogy a játékos matematikát bizony lehet szeretni, s el lehet feledni, hogy ez egy „nemszeretem“ tantárgy.

2017. június 6.-án az iskola pedagógusai GYEREKMATEKNAPOT szerveztek a tanulóknak. Az egész délelőtött felölelő foglalkozások nagy sikert arattak a gyerekek között.

A nap egy rövid bemelegítő zenés tornával vette kezdtetét, melynek során ritmusra számolva végezték a gyakorlatokat. A hangulat megalapozása után kezdődtek a versenyek. Az első feladat 45 különböző színű papírhajó megkeresése volt. A rajt elhangzása után mindenki szétszaladt az iskola területén, s lelkesen keresték a hajókat. Tíz perc elteltével be lehetett gyűjteni a pontokat a megtalált hajókért. A hangos, közös számolás után kiderült: hat hajó még rejtőzködik valahol ( később ezek is előkerültek). Ezután már mindenki a saját ritmusában járta be az egyes állomásokat, ahol változatos feladatok várták a kíváncsi sereget. Lehetett időre csipesszel babot válogatni, majd mindenki megszámolta a kiválogatott szemeket. Akadt, aki a rendelkezésre álló 1 perc alatt csak 2 szemet szedett ki a dobozból, de volt olyan is, aki 25 szemet gyűjtött ( lehetett volna ő a babkirály, de sajnos ilyen kategória nem volt). Kalapálni is volt lehetőség: geometriai formákat kellett parafalapokra felszögelni előre megadott minta alapján.

A kisebbek könnyebb, a nagyobbak nehezebb alakzatot szögeltek fel, miközben figyelni kellett a színekre, formákra, darabszámra is, sőt mindezt időre! A nagy igyekezet sikerrel járt: mindenki megoldotta a feladatot és sikerült maximum pontot gyűjteni. Tangram is volt az egyik állomás feladatai közt, ezt is ügyesen oldotta meg az összes tanuló. Két feladat volt ami alapos fejtörést okozott a gyerekeknek, többüknek bele is törött a bicskája, de ez nem szegte kedvüket. Az egyik feladatban eltérő méretű és formájú üvegekben eltérő mennyiségű víz volt, s a víz mennyisége( ez is matematika) alapján kellett az üvegeket sorba rendezni. Emelgették, forgatták a flakonokat, majd mindenki felálított egy általa jónak ítélt sorrrendet. Születtek jó megoldások is, s volt, aki kicsit összekeverte a sorrendet. A másik nehéznek bizonyuló feladat az állatos kockák kirakása volt. Senki nem gondolta volna, hogy 12 kockából kirakni egy – egy állat képét nem lesz egyszerű. Sok esetben összekeveredett az elefánt orra és a kenguru lába, a póniló pedig elég gyakran panda füleket kapott. Ennek ellenére mindenki igyekezett a legtöbb kockát a helyére tenni. A sport sem maradhatott ki a nap eseményeinek sorából. Kosárra dobásban és medicin labda hajításban tehették próbára ügyességüket a tanulók. A medicin labda hajításakor a távolság mérése volt a matematikai elem.

A szabad szórakozásra is jutott idő, agyagozásba lehetett bekapcsolódni. A fülig maszatos nebulók keze alatt apró díszek születtek. A nap folyamán elkészült tárgyak majd kiégetésre kerülnek az iskola műhelyében található kemencében, s tanév végén mindenki haza viheti a saját alkotását.

A délelőtt gyorsan elszaladt, már csak a kiértékelés volt hátra. A tanító nénik és bácsik elmodták, hogy mindenki győztes, de az alsó és a felső tagozat tanulói közül a legtöbb pontot gyüjtött 3 – 3 tanuló apró jutalomban részesült. Mielőtt hazaindultak volna a tanulók meg közösen kiabálták az udvaron: Jövőre is akarunk ilyen napot!!!!

A pedagógusok számára ez volt a legnagyobb dicséret, hisz ez azt jelenti: Mégis szeretik a játékos matematikát.

Bathó Sylvia, pedagógus