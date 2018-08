Kaliňák hazugságvizsgálattal bizonygatja, hogy nem vett részt az emberrablásban

Kaliňák kedd délután sajtótájékoztatót tartott, hogy beszámoljon a hazugságvizsgálat eredményéről. Hogy ne érhesse az a vád, hogy befolyásolja a vizsgálat eredményét, Kaliňák azt a szakértőt kereste fel, akinél korábban már az ellenzéki politikus, Igor Matovič is abszolvált hazugságvizsgálatot.

A teszt során a kontrollkérdéseken kívül négy kulcskérdésre válaszolt:

- A vietnami belügyminiszter látogatásakor volt tudomása a vietnami személy elrablásáról?

- Részt vett az emberrablás megtervezésében?

- Adott utasítást alkalmazottainak az emberrablással kapcsolatban?

- Volt-e tudomása az elkábított vietnami állampolgár jelenlétéről?

A volt belügyminiszter mind a négy kérdésre nemmel válaszolt. A hazugságvizsgálat megállapította, hogy válaszai valószínűleg igazak. A "valószínűleg igaz" a lehető legjobb eredménynek számít az ilyen teszteken.

Fotó: TASR

Egy kicsit majrézott

Robert Kaliňák arról is beszámolt, hogy az említett négy kérdésen kívül több kontrollkérdést is feltettek neki a vizsgálat során. Ezek között kettő is akadt, amelyre Kaliňák válasza a "valószínűleg hamis" értékelést kapta. Ezekről így nyilatkozott a smeres politikus:

"Arra a kérdésre, hogy félek-e, hogy a vizsgálat hibás eredménnyel zárul, nemmel feleltem. A műszer azonban megmutatta, hogy nem vagyok ekkora hős. Arra a kérdésre, hogy tettem-e rosszat valaha valakinek, szintén nemmel válaszoltam, és a válasz bár határesetnek bizonyult, szintén a valószínűleg hamis értékelést kapta. De valószínűleg ilyen mindenkivel megtörténik a szakmai- vagy a magánéletében."

Az egykori belügyminiszter továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a Denník N szerkesztősége - amely rendőrségi és német hatósági forrásokra hivatkozva korábban arról számolt be, hogy a szlovák fél tudott az emberrablásról -, továbbra sem igazolta a felületükön közölt információk megbízhatóságát.

"Én teljesítettem az ígéretemet, és úgy gondolom, most a Denník N-en a sor, amely rémes és hazug játékot indított ellenem, a kormány, és egész Szlovákia ellen" - jelentette ki a Kaliňák, hozzátéve, hogy kész aktívan együttműködni a vizsgálatot végző hatóságokkal.

A smeres politikustól az újságírók nem kérdezhettek, ahogy befejezte nyilatkozattételét, távozott a sajtótájékoztató helyszínéről.

