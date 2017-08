Káosz és pánik – szlovákiaiak meséltek a barcelonai merényletről

A Barcelonában tanuló 25 éves Alena az utcán tartózkodott, mikor kitört a pánik.

„Mindenki menekült, kiabált, hallottuk a szirénákat. Valóságos káosz volt. Mindenki igyekezett a legközelebbi épületbe menekülni. Aztán bezártak bennünket egy klubba, néhány órán keresztül nem is engedtek minket ki. 20 óra körül a rendőrök azt az utasítást kapták, hogy minden szórakozóhelyet zárjanak be, az emberek pedig menjenek haza. Az utcák így is zsúfolva voltak, az emberek élőhalottként járkáltak. 21 óra körül az emberek már előmerészkedtek otthonaikból. Lehetett látni, hogy a helyiek egyáltalán nem félnek a terroristáktól”