Kapaszkodj Fidesz! Már az ex-pornósok is összefogásra buzdítanak Orbánék ellen

Bár a lájkok időközben össze is jöttek, és Annácska bejelentette, elindítja az induláshoz szükséges aláírásgyűjtést Budapest 1-es körzetében, de aztán jött az időközi polgármester-választás, és az ellenzéki Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi győzelme elgondolkodtatta. Hétfőn be is jelentette, hogy visszalép a jelöltségtől, mert:

“aki esélytelen és nem lép vissza az a valódi prostituált!”