Karácsonynak szép zöld ága

Az utolsó decemberi tanítási napon az ógyallai speciális iskola tanulói verses, zenés, táncos összeállítással álltak a szülők, rokonok, pedagógusok elé. A felkészülés már november végén elkezdődött, napi rendszerességgel legalább 2 órán át gyakoroltak. A kezdeti időszakban még hamar elfáradt minden táncos láb, az izomláz is kínzott mindenkit, de ahogy múlt az idő egyre jobban bírta minden tanuló az iramot. Még az órák közti szünetekben is tánclépésekben közlekedtek. A dalolászás kezdetén még zűrzavar volt a hangok birodalmában, sokszor bizony a szöveg is furcsán hangzott. De aztán minden a helyére került, szépen szóltak a dalok, hibátlan volt a szöveg. Tizenkét tanuló kitartóan követte az utasításokat, s egyre izgatottabban várta a fellépést.

2016. december 22-én kíváncsi szülők, izgatott rokonok, testvérek toporogtak az iskola előtt arra várva, hogy mikor foglalhatnak helyet a legnagyobb teremben, s nézhetik meg gyermekeik hosszú ideig tartó munkájának az eredményét.

A program elején az igazgató helyettes köszöntötte a megjelenteket. Kedves és megható mondatai végén jó szórakozát kívánt mindenkinek, s kezdődhetett a meghitt ünnepi műsor. A program egy szlovák verssel indult, ami a Mikulás eljöveteléről szólt, ezután három dalocska következett. A gyerekekből verbuválódott énekkar produkcióját óriási taps követte.

Egy újabb vers után az énekkar átalakult tánccsoporttá és a mozgásé lett a főszerep. Igaz ugyan, hogy az előadott tánc zenéje nem karácsonyi volt, de ez senkit nem érdekelt. Az utolsó hang elhangzása után fergeteges taps volt a jutalmuk. Amíg a táncosok levegő után kapkodtak a közönség Donászy Magda versét hallgatta. A vers ideje alatt a tánckar ismét énekkarrá alakult, közeledett a műsor vége. A kiskarácsony, nagykarácsony kezdetű dalt a közönséggel együtt énekelték.

A betlehemi királyok története után az utolsó szám egy igazán megható, szívhez szóló, felemelő dal az Erőt adsz minden helyzetben kezdettel hangzott el. A műsor végén a szereplők óriási tapsot és rengeteg éljenzést kaptak. A jelenlevők mindegyike dicsérő szavakat zenget. A sok munka eredménye egy meghatóan szép karácsonyi műsor lett, amiben örömét lelte minden jelenlevő. A szülők, rokonok pedig méltán lehetnek büszkék gyermekeikre: a karácsony csodája általuk is megérkezett.

Bathó Sylvia

pedagógus