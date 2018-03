Karate: Két csallóközi aranyérem Horvátországból

“Három ország – Magyarország, Szlovákia és Horvátország – több mint 130 sportolója mérte össze rátermettségét a gálán, s mivel a legtöbb ágon egyenes kieséses rendszerben zajlottak a küzdelmek, így a lányoknak-fiúknak nagyon oda kellett figyelniük, hogy dobogóra állhassanak. Általában 8-as tábláról kellett előre menetelniük, ami az jelenti, hogy az I. hely megszerzéséhez 2-3 győzelmet kellett aratnia a sportolónak. Klubunkból ez most két tehetséges növendéknek sikerült. A keszegfalvai Markovics Ádám mindkét ellenfelét KO-val búcsúztatta, s a dobogó legfelső fokára álhatott föl. A dunaszerdahelyi Bíró Bendegúz háromszor lépett tatamira – az első mecsét 4:0 arányban megnyerte – és volt egy nagyon szép fejrúgása –, második párbaját is sikerre vitte, s a fináléba jutott. Végül mégis vetélytársa és barátja, Nagy Kristóf lett a bajnok, aki úgyszintén megnyerte mindkét előző küzdelmét. Szeretném kiemelni, hogy friss bajnokunk egyebek mellett testre KO-t ért el, ami a gyerekek kategóriájában nem túl gyakori mozzanat. Hangsúlyozom, a többiek is kiválóan küzdöttek, szépen betartották az edzők utasításait. Hárman életük első full kontaktos versenyén vettek részt, és mindnyájan egyformán tudatosították, hogy a sikeres jövő érdekében még sokat kell fejlődniük” – mondta el a Paraméternek Sensei Markovics János, a Szlovák Shinkyokushin Szervezet elnöke, akinek munkáját Hupian Krisztina és Trenčík Nikolas edzők segítették.

A csallóköziek eredményei:

1. helyezettek: Markovics Ádám – junior (Keszegfalva) Nagy Kristóf – gyerek I. (Nemesócsa)

2. helyezettek: Bíró Bendegúz – gyerek I. (Dunaszerdahely) Dorn Jacqueline – ifjúsági (Nemesócsa)

3. helyezettek: Nagy Rebeka – gyerek II. (Dunaszerdahely) Nagy János – ifjúsági (Nemesócsa) Cserepes Zoltán – junior (Nemesócsa) Markovics Áron – gyerek II. (Keszegfalva) Hausleitner Mercedes – serdülő (Keszegfalva)

5–8. helyezettek: Hájas Kornél – ifjúsági (Dunaszerdahely)

A Seishin Karate Klub sportolói legközelebb március 25-én a Dunaszerdahelyen megrendezendő Szlovák Bajnokságon mérettetnek meg.

