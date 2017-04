Karlovy Vary-i Filmfesztivál: Ők kapják az életműdíjat

Közép-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmmustrája idén június 30-án kezdődik és július 8-án az ünnepélyes eredményhirdetéssel ér véget.

James Newton Howard a tervek szerint a nyitóesten veszi át a világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásáért neki ítélt Kristály Glóbuszt.

Az idei fesztiválon több mint 70 ország alkotóinak mintegy 180 filmjét láthatják az érdeklődők. A részletes programot még nem hozták nyilvánosságra.

A versenyprogramnak és a fesztivál legkiemelkedőbb eseményeinek a Thermal Hotel biztosít helyet. A hagyományoknak megfelelően a legnevesebb vendégek a történelmi Pupp szállodából a fürdővárosi sétányokon keresztül nyitott kocsikon érkeztek a Thermalba.

A versenykategóriában a nemzetközi zsűri tavaly Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című alkotásának ítélte meg a Kristály Glóbuszt. A díj mellett pénzjutalmat is kap a győztes film alkotógárdája.

A másik versenykategóriát a dokumentumfilmek jelentik, a két győztesnek a Kristály Glóbusz mellé szintén jár pénzjutalom. Az egyik díjazott a fél óránál rövidebb, a másik az ennél hosszabb filmek kategóriájából kerül ki.

A fesztivál programját számos szekció alkotja, a játékfilmek és a dokumentumfilmek versenyén kívül ilyen a Látóhatárok (Horizons), a Másik nézőpont (Another View), a Nyugattól keletre (East of the West), a Függetlenek fóruma (Forum of Independents), valamint a Variety kritikusainak kategóriája (Variety Critics Choice).

A fesztivál elnöke szerint a szemle idei költségvetése az utóbbi évekhez hasonlóan mintegy 135-140 millió korona. A filmfesztivált 1946-ban alapították az Osztrák-Magyar Monarchia egykori fürdővárosában.

