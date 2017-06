Karlovy Varyban pénteken kezdődik az 52. nemzetközi filmfesztivál

Michael Showalter amerikai filmrendező The Big Sick című romantikus komédiájának ünnepi vetítésével, amely a nagysikerű film európai bemutatója is lesz egyben, megkezdődik péntek este a nyugat-csehországi Karlovy Varyban az 52. nemzetközi filmfesztivál.

Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjén kilenc nap alatt mintegy 70 ország alkotóinak több mint 170 filmjét láthatják az érdeklődők. Az ünnepélyes díjkiosztót július 8-án tartják.

A fesztiválra idén is számos ismert filmes személyiség érkezik Karlovy Varyba. A nyitógála díszvendége James Newton Howard, a Micsoda nő!, Az éhezők viadala és számos más sikerfilm zeneszerzője lesz. A nézők találkozhatnak többek között Casey Affleck Oscar-díjas amerikai színésszel, Uma Thurman Golden Globe-díjas amerikai színésznővel és Jeremy Renner amerikai színésszel is. Mindhárman megkapják Jirí Bartoska fesztiválelnök különdíját.

Életműdíjat idén három külföldi filmes kap. A világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásért járó Kristály Glóbuszt James Newton Howard, Ken Loach brit filmrendező és a szintén brit Paul Laverty forgatókönyvíró veszi át személyesen.

A játékfilmes versenyprogramba idén 12 alkotás kapott meghívást. Ezek felének bemutatója nemzetközi premier lesz. A győztesnek a Kristály Glóbuszon kívül 10 ezer eurós pénzjutalom is jár. A dokumentumfilmek külön versenyeznek két kategóriában: a félóránál rövidebb és az ennél hosszabb filmek közül kikerülő két győztes alkotás a Kristály Glóbusz mellé 5000-5000 dolláros pénzjutalmat kap.

A szemle idei újdonsága, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel több filmet a fesztiválmozik mellett néhány nyugat-csehországi város mozijaiban is bemutatnak. Ilyen vetítések lesznek például a közeli másik neves fürdővárosban, Mariánské Láznéban is.

Jirí Bartoskának, a filmszemle elnökének tájékoztatása szerint a szemle idei költségvetése az utóbbi évekhez hasonlóan mintegy 135-140 millió korona. Az 1946-ban alapított filmfesztiválra tavaly rekordszámú, 135 ezer belépőjegyet adtak el.

A fesztivál fődíját tavaly az Ernelláék Farkaséknál című, Hajdu Szabolcs rendezte magyar film kapta.

Karlovy Varyban az idén bemutatják Kristóf György kassai származású magyar rendező szlovák-magyar-cseh koprodukcióban készült, Out című játékfilmjét is. A filmben két neves szlovákiai magyar színésznő, Bárdos Judit és Bandor Éva is játszik.

