Kassán teszi azt az MKP, amit a Híd országosan

Az egyezség lényegi eleme, hogy az MKP a smeres Richard Raši megyeelnök-jelöltet támogatja a novemberi megyei választásokon.

Zachariaš elmondta, mivel több cikluson keresztül működik együtt a két politikai erő, ezért hagyományos összefogásról beszélhetünk. A megyei politikus szerint a kassai politikai légkör bizalomra ad okot, például a kerületi önkormányzatban legalább 32-en is beszélnek magyarul.

Úgy véli, sokat nyernek azzal, ha folytatják az együttműködést a Robert Fico vezette párt kassai embereivel. Az MKP-Smer jelenleg is közösen kormányozza a megyét, és bár a magyar pártnak most csupán 4 képviselője van, így is 2 bizottsági elnöki posztot kaphattak. Zachariaš reméli, novemberben még többen kerülnek be a regionális parlamentbe, és ezzel még több tisztséget szerezhetnek meg.

