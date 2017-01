Kebabbal az ostobaság ellen!

Úgy tartják, hogy nehéz egy demokrata politikusok dolga. Pártjaik választási programját el kell tudni magyarázni választóiknak. Érthető és világos érvekkel kell tudni meggyőzni a választópolgárokat, miért éppen az ő elképzeléseiket kellene támogatniuk egy-egy választás során. Ezzel szemben azt is szokták mondani, hogy a demokratikus berendezkedésről annyira sok jót nem gondoló populisták dolga ugyanakkor könnyű, hiszen olcsó és felelőtlen ígérgetéseikkel gyorsan elnyerik a választók szimpátiáját.

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökének és a dunaszerdahelyi DAC Yellow Blue Supporters fanklubjának hétvégi "teljesítménye" arról árulkodik, hogy néha a populisták dolga is nagyon kemény tud lenni, különösen, ami a munka kreatív oldalát illeti.

Történt, hogy az egykor szebb napokat is megélt magyar kisebbségi érdekképviseleti szervezet elnöke beállt egy olyan náci jellegű szöveg mögé, amelyet utoljára Cseh-, és Szlovákiában a magyarok, a zsidók és a németek ellen fogalmaztak meg az új csehszlovák nemzetállam képviselői. Lássuk be, kemény ez a sztori, ahogyan korábban több szlovák kormányba is miniszereket adó párt eljut a jobbszél vállalhatatlan senkiföldjére. De hát, ez most itt és ma történik a szemünk előtt, rólunk is szól.

“Kebab helyett paprikás csirke”

Aki nem tudná, az egybites futtballultrák szövege egyébként az iszlám elleni fellépésről szólt, felszólították követőiket, hogy “határolódjanak el minden olyan cselekedettől, amivel az iszlám népet támogatnák”, hiszen, mint írták, “jó nekünk a hazai csavart fagyi is, nem kell a balkán és a kebab helyett a paprikás csirke”. Hazaküldenék az összes menekültet, nem részletezve, hogy muszlim vagy keresztény vallású-e, s hogy most vagy 30 éve érkezett. „Támogatjuk az OTTHON SZÜLÉST!!! Ha valakit elsodort a sors hazájától, szívesen segítünk nekik hazajutni”.

Ezt a tartalmat vállalta fel tehát Menyhárt, így nyilatkozott az Új Szó Onlinenak: „Megértem a felhívást közzétevőket. A politikai elit magukra hagyta őket a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlásból származó aggodalmaikkal és félelmeikkel: emiatt elkeseredettek és a maguk módján, őszintén reagálnak”.

Mit lehet erre mondani? A populistáknál már csak az ügybuzgó, neofita populisták dolga nehezebb. Könyörgöm, szóljon már valaki szerencsétlen MKP-elnöknek, hogy ez a rasszista politika már pénzadó gazdáiknak is két hatalmas pofont eredményzett Magyarországon, ahol nemhogy muszlimot nem látott az átlagmagyar, de akiknek még a kisebbségi lét küzdelmei sem mondanak sokat. Ezek után egy MKP-elnöknek bevállalni egy ilyen szöveget néhány tucat injekciós turbómagyar szavazatáért?

Menyhárt soha sem volt népszerű srác, igaz, ettől ő még lehet az MKP elnöke is. Persze, mint vőfély megcsinálta a hangulatot a násznép körében, ez nem meglepő. Ötven-száz ember hangulatát könnyedén meg lehet alapozni némi pálinkával és előre bemagolt, népi-erotikus csasztuskák ismételgetésével. Aztán Józsefet felfedezte a politika is, kapott jó állást, könnyen igazodott az elvárásokhoz. Igaz, azt már képtelen volt megtanulni, hogy egy politikus több annál, mint közönsége előtt bohóckodó előadó, de ezt ezt nem is várták el tőle.

Az MKP pártreferenciái évek óta a parlamenti bejutási küszöb alatt vannak, ezért minden olyan kezdeményezés támogathatóvá vált az MKP számára, amely egy kicsit dramatizálja a szlovák és a szlovmagy közéletet és az unalmas csallóközi utcákat, tereket egy kis vallási provokációval és az arabok kollektív megbélyegzésével. Aki akar egy kicsit is tenni az ISIS és az Iszlám Állam vagy a bevándorlás ellen, az mostantól Dunaszerdahelyen kebab helyett egyen paprikás csirkét!

Itt jegyzem meg, hogy a kiáltvány készítői gondolhattak volna a környék szlovák lakosaira is, és nekik kebab és paprikás csirke helyett mondjuk a bryndzové haluškyt írhatták volna elő. Be kell lűtni azonban, a szlovák-magyar testvéri szövetséget az arabok és a muszlim világ ellen csak az ideológiailag túlképzett Marian Kotleba és a jobbikos Dobay Gergely értheti. Vagy mit csináljon az, aki eddig sem evett kebabot? Sétáltason malacokat a mecsetek előtt? Egy ilyen tudatos fehér, keresztény, MKP-szavazó DAC-drukker vitézül álljon már bele a harcba, a kutyaúristenit!

Miközben a populisták azon erőlködnek, hogy egyre nagyobbat mondjanak, ezzel is az arctalan tömeg hangulatát befolyásolhatják alantas ösztöneikkel játszva, addig a normális emberek számára, felmerül a kérdés: mit lehet tenni az ilyen idióta, debil ötletek és az azokat támogató politikai párt(ok) ellen. Egy olyan országban, ahol nyíltan egy vallás és egy kisebbség ellen uszítanak, holott ebben az országban ennek a kisebbségnek és vallásnak képviselői elhanyagolható létszámban élnek?

Kebabbal az ostobaság ellen!

Most kellene megmozdulni a civil szférának és/vagy a demokratikus pártoknak és összehozni egy olyan akciót, amelyre már volt példa a térségben. Csehországban két éve szólította fel hasonló debilségre a cseheket az egyébként japán-morva származású Tomio Okamura, a szélsőjobboldali Hajnal párt elnöke. Akkor a cseh társadalom normális része azonnal megmozdult és tízezrek mentek ki a helyi kebabos büféhez, hogy vidáman, jó hangulatban egyenek egy kebabot, dürümöt vagy egy baklavát, miközben megmutatják: létezik egy másik válasz is az általánosító gyűlöletkeltéssel és annak felelőtlen támogatásával szemben.

A cseh akció megmutatta, hogy a szélsőjobb populizmus sem működik mindig olyan olajozottan és nagy lendületel, Okamura és pártja saját debilségének és ostobaságának lett áldozata, ráadásul az egyébként is népszerű street-food menü ingyen reklámja és a hirtelen jött országos népszerűség a kebab üzletek tulajdonosainak okozta a legnagyobb örömet.

Lehet, hogy a legelvakultabb MKP-hívek és futballultrák - akik egyébként vasárnap este, titokban, amikor senki nem látja őket, szintén elmennek egy kebabra a Sirimhez - még hűségesebbek lettek egy eszement őrültséghez, de ez hosszabb távon biztosan további népszerűség-csökkenést okoz. Mivel alapvetően csörgősipkás bolondokat senki nem akar a politikában látni. Menyhárt Dodi pedig saját politikai sírját ássa meg ezzel a támogató nyilatkozattal, nevetséges, komolyan nem vehető figurává válik, akinek politikai öröksége nagyjából a "Ha kebabot veszel, az iszlámot támogatod!" című ökörség szintjén fog mozogni.

Látjuk: Szlovákiában nem népszerű dolog kiállni a menekültek mellett, a szlovákiai társadalom 70 százaléka ellenzi az érkezők tartósabb befogadását. Ez egy valós ellenérzés, amelyre komolyan vehető politikusoknak, komoly válaszokat kell adni. Foglalkozni kell a problémával! De ennek része az is, amikor egy nyilvánvalóan debil ötlet elhangzik, azzal nem szimpatizálunk, hanem kiállunk ellene.

Egyetek egy kebabot a debilség ellen!