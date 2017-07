A kemencék titkát kutatták

A hétvégi szeszélyes időjárás ugyan kissé megzavarta a délutáni vendégsereget, s haza is kergetett jónéhány embert, ám többen visszatértek, mikor újra kisütött a nap.

„Az időjárás kicsit megviccelt bennünket, de végül mégis rengetegen voltak, akik ettek, ittak és hajnalig mulattak” — mondta Boráros József polgármester.

A rendezvényen részt vett Rigó Konrád, a kulturális minisztérium államtitkára is.

A vendégek már hagyományosan a környező településekről érkeztek, de visszajáró látogatók jöttek Pozsonyból, Mosonmagyaróvárról, Dunaszigetről és Dunakilitiről is. Ők is kíváncsiak voltak a doborgazi kemencék adta finomságokra.

„Régebben többen nyitották ki házaik kapuit és kínáltak a látogatóknak finomabbnál finomabb ételeket, ma már csak két udvarba nézhetnek be a vendégek” — magyarázta a polgármester. Az egyik ilyen udvar a Hideghéty családé, a másik pedig a már messze földön híres Rózsi néni portája, mely az első fesztivál óta minden alkalommal szívesen látja a vendégeket.

A finomabbnál finomabb ételkülönlegességek mellett kultúrműsor is várta a nagyérdeműt, hiszen a helyi tehetségek mellett az est sztárvendége Bódi Csabi is sok embert vonzott. Az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő gasztronómiai fesztivál titka nem csak az ételekben, de a változatos programban is rejlik.

(-dor)